Разведывательный самолет ВВС США совершил полет около российских границ

Петропавловск-Камчатский, 2 мая. Самолет ВВС США RC-135V провел разведку вблизи дальневосточных границ Российской Федерации около Камчатки.

Как сообщают западные авиационные ресурсы, американский самолет поднялся с авиабазы Эйлсон на Аляске и направился в сторону юго-восточного побережья Камчатки. Кроме этого, авиацию ВВС США заметили вблизи Авачинской бухты, где в городе Вилючинске располагается база атомных подлодок ВМФ России.

Ранее сообщалось, что в Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором Соединенных Штатов. Американские истребители решили перехватить российский самолет. Однако авиации РФ удалось прорваться мимо оппонентов и пролететь возле головного авианосца ВМС США, тем самым напугав весь экипаж судна.