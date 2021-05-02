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Звезда сериала «Всегда говори всегда» впервые за много лет осталась без мужа

Шоу-бизнес
Звезда сериала «Всегда говори всегда» впервые за много лет осталась без мужа
instagram.com  /  @mashaaporoshina

Москва, 2 мая. Известная российская актриса Мария Порошина рассказала о сложном жизненном этапе. Впервые за много лет телезвезда осталась без сильного плеча рядом.

Порошина — одна из самых известных многодетных мам в стране. У актрисы четверо несовершеннолетних детей и старшая дочь Полина, рожденная в гражданском браке от популярного актера Гоши Куценко. Троих наследников артистка родила в браке с актером Ильей Древновым. Младшему сыну актрисы Андрею чуть больше двух лет, но о том, кто отец ребенка, она принципиально предпочитает не рассказывать.

Оставшись одна, артистка сожалеет, что рядом нет мужчины, который мог бы ей помочь в воспитании пятерых детей. Однако и этот период жизни Порошина пытается увидеть в позитивном ключе.

«Мне сложно, я человек домашний, семейный. Одиночество для меня — испытание. Но, с другой стороны, своего рода отдохновение. Я благодарна судьбе за этот этап. Что дальше, не знаю... Полноценная семья — огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем», — рассказала телезвезда в интервью для издания «Караван историй».

Порошина уверена, что даже если она сможет сама справиться, то ее детям необходимо мужское влияние и воспитание. Особенно это важно для ее средних детей переходного возраста.

Актриса сейчас в одиночку воспитывает четырех дочерей и одного сына. Старшей наследнице Полине Куценко недавно исполнилось 25 лет. В честь этого события Мария Порошина опубликовала снимок, на котором показала свою дочь во всей красе.

семья куценко порошина
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