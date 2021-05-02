Украинский политик описал ситуацию в стране фразой из повести «Собачье сердце»

Гражданам Украины предрекли жизнь без отопления, горячей и холодной воды. Бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью ФАН назвал происходящее в стране геноцидом.

Глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук заявил, что на Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без голубого топлива, а жители — без горячей воды этой весной и отопления осенью. Причиной тому является переход на рыночные условия закупки газа на фоне значительных долгов.

Ситуация усугубляется тем, что украинцы платят за воду и тепло по факту, а коммунальщикам приходится вносить предоплату за топливо. До 20 мая 2021 года «Нафтогаз» обязан продавать газ поставщикам по фиксированным тарифам, но затем действие спецобязательств заканчивается.

«После отмены положения о наложении специальных обязательств предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами, еще и купить газ? Отопительного сезона может и не быть», — предупредил Блащук.

Вопрос отключения горячей воды и тепла на Украине сейчас зависит от правительства страны. Глава «Укртеплокоммунэнерго» уверен, что единственный вариант — это списать 51,3 млрд грн (около 138 млрд руб.). Он добавил, что и государство должно компенсировать разницу между действующими тарифами и рыночными ценами, долг составляет около 27 млрд грн (около 73 млрд руб.). Если же ситуация не разрешится, то в мае облгазы будут обязаны отключить газ, а жители страны останутся без горячей воды. Координатор жилищно-коммунальных проектов сети «Опора» Татьяна Бойко рассказала, что наиболее вероятный вариант развития событий — отключение горячей воды по всей Украине.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что вслед за горячей водой украинцы могут лишиться еще и холодной. По его словам, коллапс может произойти из-за того, что во главе страны стоят люди, не разбирающиеся в экономике.

«Что здесь можно сказать? Это естественный процесс, когда идиоты, которые не разбираются в экономике и жизнеобеспечении населения, управляют страной. Я могу связать возникшие проблемы с тем, что было украдено очень много средств, а в бюджете нет денег, чтобы покрыть разницу в тарифах. Поэтому они поставили всех на предоплату. Но у людей таких денег нет. А власти решили сделать из ЖКХ коммерческую структуру. Они готовы на это пойти. Тогда целые города останутся без горячей воды. Я не удивлюсь, если в будущем и холодной воды вдруг не станет, ведь задолженность украинцев по ЖКХ продолжает расти», — сказал собеседник ФАН.

youtube.com / Prt Scr

Политик оценил ситуацию в стране фразой из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». По его словам, народ Украины должен выступить против политики нынешних киевских властей, устраивающих геноцид.

«Разруха не в клозетах, а в головах. Это, конечно, печально. Но народ же молчит, терпит издевательства. Я считаю, что он молчать не должен. Народ обязан уже громко заявлять, потому что происходит самый настоящий геноцид. Горячая вода — здоровье человека и так далее. Очередная шизофрения киевской власти. Что говорить, если люди не разбираются в экономике. Это беда», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее ФАН сообщал о том, что на Украине зреет социальный бунт.