Курс альткоина Ethereum достиг нового исторического максимума

Москва, 2 мая. Цифровая монета Ethereum в течение суток подорожала на 4%, а за неделю — на 16%.

Стоимость монеты в ходе торгов на криптобирже Binance достигла отметки 2,77 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Капитализация Ethereum выросла до 320,7 млрд долларов, следует из данных CoinGecko. Предыдущий рекорд крупнейший по капитализации альткоин установил 18 апреля, но на следующий день его стоимость упала на 18%. Это обусловлено снижением курса биткоина, который в тот же день подешевел на 11%, сообщает РБК.

Европейский инвестиционный банк ранее выпустил цифровые облигации на блокчейне Ethereum. Реализация ценных бумаг состоялась в четверг при участии Goldman Sachs, Banco Santander и Societe Generale.

Какие инвестиционные стратегии вложения в биткоин и криптовалюты сопряжены с риском, рассказал руководитель компании J2TX Артем Моисеев.