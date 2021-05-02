На берлинских первомайских демонстрациях задержали более 200 человек

Берлин, 2 мая. На первомайских демонстрациях в Берлине полиция задержала около 240 протестующих.

Во время демонстраций, переросших в беспорядки, не менее 30 сотрудников правопорядка пострадали. В Берлине за день одновременно прошло около 20 акций.

Порядка 30 тысяч человек приняли участие в шествиях, которые начинались как мирные демонстрации, а к вечеру переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Задержания начались после того, как демонстранты начали кидать в сотрудников правопорядка камни, бутылки, а также использовать пиротехнику. В ответ полиция использовала перцовые баллончики. Безопасность в городе обеспечивали около пяти тысяч сотрудников правопорядка.

На первомайских демонстрациях во Франции задержали более 30 человек, сообщал ФАН. Демонстрация в честь Дня международной солидарности труда переросла в столкновения с полицией.