СМИ Белоруссии назвали окончательно испорченными отношения Минска и Вашингтона

Минск, 2 мая. Издание «Белорусские новости» оценило текущие отношения между Минском и Вашингтоном.

По мнению авторов статьи, нынешний конфликт между Белым домом и Администрацией президента Белоруссии Александра Лукашенко развивается очень стремительно. Акции противников власти в Минске стали поводом для обвинения руководства страны в якобы нарушениях прав человека. Лукашенко же в ответ на это заявил о причастности американских спецслужб к планированию покушения на его семью.

Журналисты считают, что в текущих реалиях вполне возможен полный разрыв дипломатических отношений. Кроме того, перспектива на возобновление диалога между государствами отсутствует, подытожили авторы издания.

Ранее стало известно, что участник заговора против Лукашенко Юрий Зенкович признался в сотрудничестве с ЦРУ. Он имеет двойное гражданство — США и Белоруссии.