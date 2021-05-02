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Жители Венесуэлы начнут получать социальные пособия в криптовалюте петро

  /   Обновлено: 02 мая 2021 13:10
Экономика
Жители Венесуэлы начнут получать социальные пособия в криптовалюте петро
vicepresidencia.gob.ve  /  Пресс-служба вице-президента Венесуэлы

Каракас, 2 мая. Президент республики Николас Мадуро лично сообщил о мере, которая должна помочь правительству в условиях гиперинфляции.

Национальная криптовалюта Венесуэлы называется petromoneda. Она используется параллельно с традиционной валютой боливаром и обеспечивается нефтью и минеральными ресурсами. Правительство будет использовать петро для выплаты социальных пособий гражданам, сообщает РБК.

«Сегодня я принял предложение, которое послужит финансовой и экономической стабильности — «петролизировать» социальные выплаты служащим централизованной, децентрализованной государственной администрации и госсектора», — объявил Мадуро в эфире местного телевидения.

Власти Венесуэлы вынуждены бороться против социально-экономического кризиса, который страна переживает на фоне пандемии коронавируса. Продолжаются попытки затормозить рост уровня нищеты из-за неконтролируемой гиперинфляции.

Венесуэла сделала ставку на вакцины «Спутник V», Sinopharm и Soberana. Мадуро подчеркивал, что верит в успех комбинации российского, китайского и кубинского препаратов.

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