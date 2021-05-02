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Власти США задумались об отмене патентов на вакцины

Весь мир
Власти США задумались об отмене патентов на вакцины
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Вашингтон, 2 мая. В администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность отказаться от соблюдения патентов в сфере производства лекарственных препаратов.

Такую возможность на прошлой неделе обсуждали главный медицинский советник президента Байдена доктор Энтони Фаучи и торговый представитель США Кэтрин Тай. По мнению доктора Фаучи, которое разделяют многие представители Белого дома, такая мера поможет развивающимся странам наладить собственное производство вакцин и преодолеть пандемию COVID-19 и укрепит пошатнувшийся моральный авторитет США в мире.

Вопрос прав интеллектуальной собственности на лекарственные препараты обсуждается властями США многие годы и нынешняя пандемия вновь вывела его на передний план. В то же время многие чиновники и эксперты, в число которых входит и Билл Гейтс, настаивают, что права на интеллектуальную собственность не должны нарушаться, так как это может привести к утрате технологий и стагнации в фармакологии. В качестве альтернативы они называют механизмы передачи вакцин нуждающимся странам посредством программ ВОЗ.

Власти США задумались об отмене патентов на вакцины
pixabay.com  / David Mark

Международные партнеры США оказывают давление на администрацию Белого дома с целью получения технологий для изготовления собственных вакцин, упрекая президента в неспособности справиться с фармацевтическим лобби.

«Для меня действительно удивительно, что у вас одна из самых могущественных стран в мире, и она не может справиться с четырьмя генеральными директорами», — говорит Фатима Хассан, возглавляющая движение Южноафриканская инициатива правосудия в области здоровья, говоря о главах компаний Moderna, Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Глава Белого дома в вопросе защиты патентов пока выступает на стороне американских компаний, разделяя их видение о помощи развивающимся странам через поставки готовых вакцин.

«Америка станет арсеналом вакцин для других стран, точно так же, как Америка была арсеналом демократии для всего мира», — заявил американский лидер в одной из своих речей.

Впрочем, учитывая возрастающее давление на администрацию Байдена, все может измениться. Не исключено, что правительство США, рассматривающее поставки вакцин в качестве инструмента влияния, предложит фармацевтам выгодную сделку, получив взамен политические бонусы.

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