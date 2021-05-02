Соседов уверен, что в костюме Зайца в шоу «Маска» выступает Денис Клявер

Москва, 2 мая. Критик Сергей Соседов попытался разгадать личность одного из самых загадочных участников «Маски». Он уверен, что в костюме Зайца в популярном шоу выступает певец Денис Клявер.

Второй сезон самого загадочного шоу отечественного телевидения подходит к концу. В финал вышли четыре участника: Заяц, Змея, Лама и Крокодил. У артистов равные шансы на победу. В преддверии выхода последнего выпуска сезона в эфир зрители активно пытаются угадать, кто же скрывается в ярких костюмах.

Соседов попытался разгадать участника, который выходит на сцену проекта в костюме белого Зайца. По мнению критика, под маской прячется настоящий музыкант, умеющий работать в разных стилях.

«Подозревают, что Заяц — это Денис Клявер, и я, пожалуй, соглашусь. И облик, и голос похожи. Заяц — это профессионал, который может петь в разных стилях. А Клявер – артист, он может перевоплотиться в любого, и его сложно разгадать», — заверил критик в интервью «Телепрограмме».

Многие фанаты «Маски» на НТВ уверены, что в костюме скрывается популярный шоумен и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. С этой версией согласна певица Валерия — одна из членов жюри. Артистка уверена, что под маской представитель юмористического жанра.