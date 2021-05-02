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Рэнкас: Участие НАТО в донбасском конфликте приведет к развалу альянса

  /   Обновлено: 02 мая 2021 13:09
Политика
Рэнкас: Участие НАТО в донбасском конфликте приведет к развалу альянса
vk.com  /  Конрад Ренкас

Варшава, 2 мая. Конрад Рэнкас заявил, что участие НАТО в войне с Россией означает полный провал для геополитического мирового порядка.

 

Варшава, 2 мая. Политический эксперт Конрад Рэнкас уверен, что вмешательство НАТО в донбасский вопрос означает полный провал для геополитического мирового порядка, за целостность которого так долго борется США, пишет Actualnews.

По мнению помощника главы Минобороны США во время правления Дональда Трампа Дугласа Макгрегора, в случае эскалации обстановки в Донбассе, Россия обязательно вмешается в конфликт. Это, как отмечал чиновник существенно обострит ситуацию и усугубит прямое военное столкновение НАТО и РФ.

Естественно, что при подобном раскладе, военная инфраструктура западных стран существенно пострадает. Рэнкас уверен, что попытка войны с Россией может стоить Североатлантическому Альянсу катастрофических последствий. Речь идет о полном разрушении установленного гегемоном геополитического порядка.

«Москва имеет все возможности для того, чтобы спокойно и всесторонне поддержать республики Донбасса и принудить Киев к урегулированию на основе уважения прав человека и разумной политики. Это вовсе не угроза, это своего рода рецепт окончательного решения данной проблемы», — подчеркивает эксперт.

Рэнкас уверен, что Запад знает, чем обернется присоединение Украины к НАТО. По мнению специалиста это первый шаг к полному развалу организации.

Ранее подобным мнением поделился политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

украина нато альянс
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