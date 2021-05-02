Фриланс в ОАЭ: революционный подход Абу-Даби к трудовой миграции

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) у трудовых мигрантов, лишившихся работы, появилась возможность остаться в стране. Теперь Абу-Даби не требует от уволенных сотрудников местных компаний возвращаться домой — вместо этого они могут заняться фрилансом.

Какие профессии в ОАЭ пользуются особой популярностью у фрилансеров, сколько на них можно заработать и какие есть подводные камни — разбиралась Международная редакция ФАН.

Абу-Даби кардинально поменял политику в отношении мигрантов. Еще до недавнего времени в государстве очень щепетильно относились к вопросам нахождения в стране иностранцев: их приглашали на работу, но в случае потери места приезжие рисковали навсегда покинуть Эмираты.

Однако недавняя инициатива властей страны позволяет иммигрантам без работы не только остаться на привычном месте, но и получить гражданство по упрощенной схеме — оно положено инженерам, художникам, врачам, писателям, а также членам их семей.

«Новые директивы направлены на привлечение талантов, которые вносят свой вклад в наше развитие», — заявил премьер-министр ОАЭ Мухаммад бин Рашид Аль Мактум.

The UAE cabinet, local Emiri courts & executive councils will nominate those eligible for the citizenship under clear criteria set for each category. The law allows receivers of the UAE passport to keep their existing citizenship. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 30, 2021

После изменения подхода к кадрам Объединенные Арабские Эмираты превратились из закрытого государства, в котором трудно устроиться на работу, в одну из самых перспективных стран, выбираемых фрилансерами.

Как стать фрилансером в ОАЭ

Наиболее простой способ работать в свободном режиме в Эмиратах — создать небольшую фирму. Для получения разрешения на ведение бизнеса необходимы минимальные затраты в пределах 3–4 тыс. долларов.

Стоимость продления регистрации на второй год ниже первоначальных расходов. При этом существуют некоторые ограничения на открытие той или иной формы юридического лица — к примеру, иногда требуется привлечение одного из местных жителей в качестве соучредителя.

Кроме того, можно воспользоваться привилегиями, которые дают свободные экономические зоны, находящиеся в Дубае, Абу-Даби, Аджмане, Умм аль-Кувейне, Фуджейре, Рас аль-Хайме, Шардже. Для работы там необходимо получить специальную лицензию.

Федеральное агентство новостей /

Чтобы зарегистрироваться, требуется либо оформить вид на жительство, либо прибегнуть к помощи так называемого «спонсора», который должен обеспечить фрилансера сертификатом об отсутствии возражений (NOC).

В ноябре 2020 года власти Объединенных Арабских Эмиратов ввели новые правила для получения лицензии фрилансера. Это существенно облегчило судьбу вольнонаемных работников.

Теперь человек может получить лицензию для работы из дома или в любом авторизованном месте. Помимо всех прочих, заявления на получение документа могут подавать пенсионеры, домохозяйки и студенты.

Прежние правила отпугивали многих желающих стать фрилансерами в силу дороговизны оформления необходимых документов и обязательных условий — к примеру, необходимо было принять местного жителя в качестве делового партнера с оформлением на него 51% акций предприятия.

Теперь необходимо лишь оформить лицензию на фриланс с возможностью открытия офиса в свободной экономической зоне.

Федеральное агентство новостей /

Прежде документ выдавали только финансистам, педагогам, журналистам и технических специалистам. С ноября прошлого года список профессий расширился до 48 позиций. Он включает в себя широкий спектр сфер деятельности от предоставления юридических услуг до изготовления мыла.

Стоимость лицензии на год составляет от 6000 до 7500 дирхамов (от 123 до 154 тыс. рублей). Помимо этого, могут понадобиться дополнительные затраты в размере 4960 дирхамов (около 102 000 рублей) для тех, кому нужна виза.

Рейтинг профессий для фрилансеров в ОАЭ

Список специальностей, пользующихся наибольшей популярностью у самозанятых граждан в Объединенных Арабских Эмиратах, довольно обширный. Месячные заработки колеблются от 800 до 60 000 дирхамов (16 000–1 300 000 рублей).

Индивидуальный тренер

Данные специалисты могут рассчитывать на доход от 30 000 до 40 000 дирхамов (615–820 тыс. рублей) в месяц.

Абу-Даби популяризирует здоровый образ жизни, поэтому многие граждане занимаются фитнесом. Профессия индивидуального тренера весьма востребована на рынке фриланса.

«Клиенты платят не только за то, что вы помогаете им улучшить физическую форму. Очень быстро вы становитесь их доверенным лицом», — признается персональный тренер Тара Нолан.

35-летняя британка некогда работала в фитнес-зале, но потом ушла на вольные хлеба, потому что это позволяет ей получать гораздо больше, чем в случае с работой по найму.

Формально стоимость услуг индивидуальных фитнес-тренеров на фрилансе в ОАЭ ниже, чем в специальных спортзалах. Там клиенты платят около 600 дирхамов за часовое занятие с инструктором, но руководство учреждения может забрать себе половину заработка специалиста.

На фрилансе тренеры получают 325–500 дирхамов. Но деньги остаются у них в полном объеме.

Няня-фрилансер

Такие специалисты являются самыми низкооплачиваемыми на рынке самозанятости. Их заработок составляет от 800 до 4800 дирхамов (16–99 тыс. рублей).

Данные услуги пользуются спросом в тех семьях, которые заняты полный день и нуждаются в помощниках. Часто работодатель обеспечивает их жильем и оформляет документы. Но есть варианты трудоустройства на неполный день. Его выбирают фрилансеры, у которых уже имеется вид на жительство.

«Если вы являетесь домохозяйкой, то по закону вам нельзя работать. Но если ваш муж оформит необходимые документы, вам будет разрешено стать няней», — объясняет основатель компании HPL Yamalova&Plewka DMCC Людмила Ямалова.

Заработок сильно варьируется от навыков и национальности. Европейские няни могут получать до 150 дирхамов (чуть больше 3000 рублей) в час, но нижняя планка начинается с уровня 25 дирхамов (около 500 рублей) за час.

Репетитор

За эту работу фрилансерам платят от 32 до 60 тыс. дирхамов (656–1 230 000 рублей) в месяц.

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Обучение детей и взрослых возможно в рамках лицензии, оформляемой в свободных зонах. Для работы необходимо иметь вид на жительство, разрешение так называемого «спонсора», а также возможность доказать квалификацию.

Репетиторам платят почасовую ставку от 350 до 660 дирхамов (7175–13 529 рублей). Работать можно в самостоятельном режиме, но многие предпочитают сотрудничать с агентством, которое взимает с фрилансеров ежемесячную плату, либо забирает часть ставки.

Пандемия внесла существенные коррективы в жизнь таких специалистов. Эмиратские власти запретили домашние занятия, предполагающие личный контакт. Поэтому преподаватели начали проводить уроки по Zoom. И теперь у многих репетиторов из ОАЭ есть клиенты по всему миру.

Работа стрингером

Внештатный журналист, сотрудничающий со сторонним средством массовой информации, может получать от 15 до 20 тыс. дирхамов (307 470–410 000 рублей).

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Восьмичасовой рабочий день в газете в ОАЭ оценивается по ставке 800–1000 дирхамов (16–20,5 тыс. рублей). На телевидении получают значительно больше. Дополнительно оплачивается сверхурочный труд.

Нужно оговориться, что это ставки для фрилансеров. Работа в штате издания оценивается куда ниже. И часто профессионалы уходят в свободное плавание, как это сделала 37-летняя Ребекка Проктор. Она была редактором в одном из журналов в Объединенных Арабских Эмиратах, но потом бросила работу и оформила себе документы на фриланс.

«Теперь я просто плачу пошлину за продление лицензии каждый год. У меня было несколько клиентов, которые позволили мне укрепить финансовое положение. А теперь я просто занимаюсь организацией работы в условиях дедлайна», — делится профессиональными секретами Ребекка Проктор.

Женщина снимает офис в Dubai Media City, но чаще всего он пустует, потому что Ребекка работает из дома.

Дизайнер интерьеров

Заработок дизайнера интерьеров колеблется в пределах от 10 до 50 тыс. дирхамов (205 000–1 025 000 рублей) в месяц.

pixabay.com / Monoar

Сейчас эта специальность переживает своеобразный бум, поскольку резко повысился спрос на услуги дизайнеров интерьеров. В результате увеличилось и предложение.

«За последний год индустрия очень сильно выросла. Раньше особой конкуренции не было, но теперь появилась настоящая сеть дизайнеров-фрилансеров. Многие путают профессию оформителя с дизайнером интерьеров. Они не понимают, что у нас больше ответственности, мы отвечаем не просто за то, как будет выглядеть помещение, но и за соблюдение строительных норм и правил. Поэтому тут нужна соответствующая квалификация», — рассказывает 37-летняя ирландка Габби Гарви.

Для средних и крупных проектов дизайнеры интерьеров просят комиссию в размере 10–15%. Небольшие задания, перепланировка комнаты, например, стоит 3000–8000 дирхамов (61,5–164 тыс. рублей).

Стоит ли ехать в ОАЭ на фриланс

Перечень упомянутых выше профессий включает лишь пятерку самых популярных специализаций для фрилансеров в ОАЭ. В десятку также попали лайф-коуч, внештатный пиарщик, визажист, веб-дизайнер, индивидуальный спортивный инструктор (работа которого во многом похожа на деятельность личного тренера).

На первый взгляд, трудоустроиться в Объединенных Арабских Эмиратах легко. Однако на поверку в этом вопросе оказывается масса подводных камней. Внештатная работа сродни организации бизнеса — стабильный доход появляется только тогда, когда человек уже собрал базу клиентов, которых еще нужно найти.

При этом требуется учесть массу нюансов местного менталитета. И речь даже не идет о необходимости оформления нужных документов, таких как рабочая виза или вид на жительство с последующим получением лицензии.

Объединенные Арабские Эмираты — мусульманская страна. В ней действует множество правил, нарушение которых серьезно карается в соответствии с законодательством. За употребление алкоголя человека могут посадить в тюрьму на срок до шести месяцев. А за фотографирование отдельных людей последует наказание в виде семи лет лишения свободы.

К тому же высокий заработок часто компенсируется дороговизной проживания. Помимо жилья, скорее всего, работнику также придется оплачивать аренду офиса — законодательство страны обязывает специалиста на фрилансе располагать собственным служебным помещением, пусть и номинальным. При этом фрилансер имеет право получить лицензию на работу без офиса, но в таком случае он не сможет претендовать на получение визы резидента.

Все эти недостатки частично нивелируются отсутствием подоходного налога для специалистов, работающих на себя. Однако в настоящее время страны Персидского залива активно пересматривают свое налоговое законодательство — так, например, в некоторых из них постепенно вводится налог на добавленную стоимость. Не исключено, что и позиция о сборах для фрилансеров в ОАЭ в будущем также будет пересмотрена.