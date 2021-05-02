Иммунолог рассказал россиянам, как защититься от коронавируса в майские праздники

Москва, 2 мая. Иммунолог Владимир Болибок перечислил способы защиты от коронавируса во время продолжительных выходных. По его словам, лучше всего поможет вакцинация.

Среди наиболее опасных мест Болибок выделил все виды общественного транспорта. Он призвал россиян пользоваться индивидуальными средствами защиты, а также воздержаться от участия в массовых мероприятиях. Однако, по его словам, на улице риск заражения крайне мал.

Высок риск заразиться в заведениях общепита. Это чаще всего закрытые помещения, где люди снимают маски, кто-то может кашлять или чихать. Такие условия являются благоприятными для распространения инфекций. При планировании поездки с большим количеством народа Болибок рекомендовал брать с собой маски и менять их каждые два часа. Иммунолог отметил, что повышенный риск наблюдается в очередях на посадку, где часто не соблюдается социальная дистанция.

Ранее сообщалось о вступлении в силу нового закона о предотвращении распространения коронавируса. Со 2 мая все прибывающие в Россию из-за границы должны будут делать повторный ПЦР-тест.