Разрыв связей с РФ аукнулся Украине на топливном и газовом рынке

Киев, 2 мая. Майские праздники на Украине обернулись плохими новостями в топливно-энергетической сфере.

Киев, 2 мая. С начала мая все потребители природного газа на Украине переходят на годовые контракты. Раньше цена на голубое топливо менялась из месяца в месяц, теперь же она будет зафиксирована и до 30 апреля 2022 года останется неизменной. Но не все так просто, как кажется. Стабильная величина для населения непомерно высока, пишет «КП Украина».

Для примера, «Нафтогаз Украины», «Черкассыгаз сбыт» и «Уманьгаз сбыт» выставили цену по 7,96 гривен за кубометр с НДС, не учитывая цены на доставку.

Минимальную цену украинцам предложил «Эвода Трейд» КП «Луцкводоканал». Она составила 7,89 гривен за кубометр. У других предприятий цены выше — от 8,2 до 13,5 грн за кубометр.

По мнению экспертов, конечная цена газа для населения — десять гривен за кубометр. Средняя стоимость доставки топлива в баллонах по стране составляет две гривны.

Изменения в ценовой политике газа вызваны остановкой экспорта компанией Proton Energy Group, который ранее поставлял в Украину дизель и сжиженный газ «Роснефти». Это произошло 1 апреля и новый поставщик Coral Energy попросту еще не успел взять эти поставки на себя. Так же проблемы вызваны и прекращением отгрузок дизельного топлива Мозырским НПЗ из-за капитального ремонта предприятия.

По мнению большинства экспертов, решить проблемы с экспортом дизеля можно при помощи морских портов.

Украину сегодня так же пугают запретом импорта российского бензина. Но по мнению экспертов отрасли, опасаться Киеву здесь нечего. ведь Москва не занимается его поставками. В мае планируется рост цен на бензин — причина одна, сбой поставок.

Ранее сообщалось, как украинские власти обманули своих граждан, уверив, что фиксация цен на газ позволит сдержать рост стоимости топлива.