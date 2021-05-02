Младенец обгорел при пожаре в квартире на Кубани

Крымск, 2 мая. Десятимесячный ребенок пострадал в результате пожара в квартире, его увезли в больницу, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Вечером на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Свердлова. Прибывшие на вызов спасатели установили, что огонь охватил 20 квадратных метров одной из квартир.

Спустя некоторое время его удалось потушить. Малыша с ожогами 35% поверхности тела транспортировали в центральную районную больницу в Новороссийске, сейчас за его жизнь борются врачи. Специалисты выясняют, что стало причиной пожара. Информации о состоянии других членов семьи не поступало.