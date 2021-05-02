Аналитики CNN оценили великодержавную гонку между США и Китаем

Вашингтон, 2 мая. Президент США Джо Байден уверен в победе Вашингтона над Пекином в гонке великих держав. Однако Китай готов оспорить лидерство американцев, отметили аналитики CNN.

Эксперты оценили великодержавную гонку между США и КНР и пришли к выводу, что Пекин начинает вести себя более уверенно на мировой арене. Вашингтон сравнивает себя с китайской стороной не только в сфере технологий, но и в области геополитического влияния. Америка и Китай поменялись ролями. Другие страны до сих пор ориентировались на США в вопросах морали, экономики и политики. Однако сейчас ситуация изменилась, констатируют аналитики.

Официальная позиция Китая сосредоточена на собственном развитии. Быстрое купирование вспышки пандемии подтвердили рост влияния Пекина в мире, резюмировали эксперты.

Обозреватели американских СМИ ранее предрекли неприятные последствия для США в случае вооруженного конфликта с Россией и Китаем. Пекин и Москва могут дать достойный отпор.