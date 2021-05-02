Крым ― земля древнейшего христианства: в Херсонесе провели пасхальную литургию

Херсонес, 2 мая. Крым ― колыбель православия, земля древнейшего христианства. Здесь проповедовал апостол Андрей Первозванный, здесь, в Херсонесе, принял крещение святой равноапостольный князь Владимир.

В пасхальную ночь в кафедральном Владимирском соборе Севастополя нет свободных мест. Люди стараются держать социальную дистанцию, но не очень получается. Кое-кто без масок, хотя священнослужители просили всех надевать средства защиты. Храм внутри украшен пасхальными символами. В 00:01 священник поздравил прихожан с наступившей Пасхой Христовой, после чего священнослужители и прихожане провели крестный ход. У остатков византийской базилики с вечера начали собираться те, кто пришел святить куличи.

«Ну как же не ходить в такой светлый день да в церковь, обязательно нужно. Христос воскрес! Это самый светлый праздник для нас, мы верим в Бога», — сказала корреспонденту ФАН Елена Москвичева.

Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня уже доставлен в Крым. Самолет приземлился в международном аэропорту Симферополя утром 2 мая. Огонь перевозился в специальных лампах Дэви. Позже в кафедральном соборе Александра Невского в Симферополе Благодатный огонь встретит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.