Завод «Мотор Сич» превратил вертолет Ми-8Т в летающую ракетную батарею

Киев, 2 мая. Украинские военные разработчики завершили испытания вертолета Ми-8МСБ-В, созданного на базе десантно-транспортного советского Ми-8.

По сообщению «Военного обозрения» эта версия была создана совместными усилиями ГНИИ ВС ВВТ и предприятия «Мотор Сич». Модернизированная версия вертолета оснащена бронированной кабиной для пилотов. Стекло кабины выдерживает удар бронебойных пуль калибра 7,62-мм с дистанции до 100 м. Из военного снаряжения у Ми-8 есть 2 блока неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-13 по 10 штук с различными боеголовками. Они способны поражать цели до 4,5 км. во время набора высоты до 10 км, а также 2 блока НАР С-8 по 40 ракет.

По мнению разработчиков, после модернизации вертолет Ми-8МСБ-В фактически стал ударным. Примечательно, что предприятие «Мотор Сич» не получает финансирование из госбюджета и проводит свои разработки исключительно на свои средства, чтобы хоть как-то функционировать.



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