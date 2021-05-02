Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма празднует шестой день рождения

Лондон, 2 мая. Дочери герцогов Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотте исполнилось шесть лет. На ее официальной странице в Instagram появилось сделанное матерью фото.

Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года. Девочка стала вторым ребенком принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Герцогиня впервые стала мамой 22 июля 2013 года, когда у нее родился сын Джордж.

Единственная дочь супругов стала четвертой в очереди на британский престол после деда, ее отца и старшего брата. Шарлотта ходит в частную школу вместе с Джорджем.

Несмотря на событие, официальный аккаунт герцогов Кембриджских не будет поздравлять принцессу Шарлотту с днем рождения, так как Кейт Миддлтон и принц Уильям присоединились к бойкоту соцсетей. Он был объявлен футболистами и направлен против расизма и оскорблений в интернете. Тем не менее на странице принцессы появился ее снимок, сделанный герцогиней на этих выходных в Норфолке.

Кейт Миддлтон и принц Уильям 29 апреля отпраздновали десятую годовщину свадьбы. Букингемский дворец опубликовал фото супругов в честь этого события.

Неделей ранее герцогиня Кембриджская вместе с упругом посетила 282-й учебный корпус Королевских ВВС в Лондоне. Журналисты упрекнули вышедшую в свет Миддлтон в том, что она улыбалась, хотя с момента похорон принца Филиппа прошло всего несколько дней, сообщает сайт 360tv.ru.