Пародонтоз научились диагностировать до появления первых признаков

Москва, 2 мая. Российские ученые придумали способ диагностировать пародонтоз до появления первых признаков, когда инструментальные методы пока еще не могут распознать заболевание.

При пародонтозе у человека расшатываются и выпадают зубы. Специалисты из пермских вузов ПНИПУ и ПГМУ провели исследование, проанализировав ранние симптомы этого недуга. Участие в эксперименте принимали добровольцы с неповрежденным пародонтом и с хроническим пародонтитом легкой степени тяжести.

В результате исследователи смогли выявить закономерности развития заболевания. Так, у людей с легкой формой пародонтита состояние опорных тканей зубов оказалось отличным от нормы примерно в 3,3 раза. Именно на этом этапе больному необходимо своевременно начать использовать шинирующие конструкции, чтобы обезопасить здоровье зубочелюстного аппарата.

Российские ученые ранее показали уникальную систему ранней диагностики под названием «Симона». Устройство оказалось способно провести практически полное обследование организма всего за 20 минут.