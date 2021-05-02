Корнилов заявил, что в украинском руководстве могут быть сатанисты

Судя по риторике некоторых представителей украинского политического истеблишмента, единственное, во что они верят, — это Сатана. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что идея устроить «пасхальное перемирие» в Донбассе была обыкновенным пиар-ходом Киева, который должен был продемонстрировать его человечное отношение к жителям региона и якобы религиозность украинского руководства.

«Киев продолжает свою игру, не имеющую ничего общего с идеями прекращения конфликта в Донбассе, — заметил Корнилов. — Ведь формально никто не выходил еще из того перемирия, которое было заключено в июле 2020 года! Владимир Зеленский тогда еще очень нудно и долго отчитывался по нему перед своими западными спонсорами: дескать, смотрите, у меня получилось».

По словам политолога, донецкая сторона постоянно спрашивала Украину, когда речь заходила об этом «пасхальном перемирии»: «А вы что, из прошлогоднего уже вышли?»

«Когда оно закончилось-то, кто-нибудь может объяснить? — спрашивает эксперт. — Какой смысл согласовывать новое перемирие, если предыдущее вроде как не закончено, но вместе с тем нарушается каждый день?»

Федеральное агентство новостей /

Что же касается спекуляций украинского руководства на теме религиозных праздников и веры в Бога, то в этом, по мнению собеседника ФАН, нет ничего удивительного, ведь для этих людей уже давно не осталось ничего святого.

«Некоторые из них при этом пытаются демонстрировать свою религиозность, — добавил Корнилов. — Александр Турчинов, например, баптист вообще, который сам читает в храмах якобы молитвы. Верит он в Бога на самом деле или нет? Ведь мы знаем, как много крови на руках этого человека! Хорошая получается религия, раз она не только допускает проведение массовых убийств, но еще и благословляет его на это».

Политолог сделал вывод, что у каждого «своя вера».