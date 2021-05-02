Берлин, 2 мая. Призывы Германии к Кремлю лишь маскируют слабость властей государства перед современной Российской Федерацией.

По словам аналитика Клаудии фон Зальцен, руководство Кремля представляет для Германии непосильный вызов. Она добавила, что «мантрами» о необходимости сотрудничать с российской стороной, Берлин подрывает единую санкционную политику Европы. Также эксперт отметила слишком медленную, по ее мнению, реакцию Ангелы Меркель на скандал, произошедший между РФ и Чехией, пишет Der Tagesspiegel.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что позиция западных политиков в отношении бессмысленных антироссийских санкций основывается не на прагматической точке зрения, а на чисто моральной.