Москва, 2 мая. Военные обозреватели телеканала «Звезда» провели эксперимент с пулями разного калибра и выяснили, какие смогут пробить баллистический гель.

Команда «Военной приемки» показала опытным путем разницу от выстрелов пулями разного калибра, которые можно использовать в усовершенствованной модели АК-12. На полигоне концерна «Калашников» эксперты сделали несколько выстрелов в баллистический гель — журналисты показали последствия выстрела из АК-12 для американского бронежилета.

Эксперимент решили немного усложнить за счет условных помех — перед гелевым блоком эксперты поставили противоосколочный элемент от американского бронежилета. Выстрел пулей калибра 7,62 оказался настолько мощным, что на кадрах было видно, как дуло ствола слегка пружинит и изгибается. Пуля легко пробила броню и беспрепятственно вышла, минуя гель. Удар получился таким мощным, что выбил другую пулю, которая застряла в нем от предыдущего выстрела.

Подобные эксперименты уже проводились ранее — авторы YouTube-канала «Идем Вразнос» показали последствия попадания советской пули в каску армии США.