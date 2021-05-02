Тела еще двух погибших рыбаков нашли в Мурманской области

Мурманск, 2 мая. Спасатели обнаружили тела еще двух рыбаков, погибших во время шторма в Мурманской области, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Восемь жителей села Териберки отправились на рыбалку на четырех лодках и попали в шторм. Двум из них удалось спастись, трое погибли, еще трое числились пропавшими без вести.

Сначала в ходе поисково-спасательной операции нашли тело одного погибшего, после чего с помощью вертолета была найдена лодка с двумя мертвыми мужчинами, их личности удалось установить, сообщало Федеральное агентство новостей. Спустя некоторое время нашли бездыханные тела еще двух человек. Сотрудники МЧС продолжают поиски последнего моряка.