Волонтеры из Новосибирска помогают детям с синдромом Дауна изучать робототехнику

Новосибирск, 2 мая. Новосибирские волонтеры начали помогать детям с синдромом Дауна осваивать новые технологии и изучать робототехнику.

На занятиях добровольцы выясняют, что именно интересно тому или иному ребенку, а также придумывают, как помочь им приобрести новые навыки. В рамках социального проекта были созданы десять команд школьников-волонтеров, которые разбираются в технике и гаджетах.

На два дня они стали практически учителями для детей с нарушениями развития интеллекта. Начальник проектного офиса агентства развития социальной политики Ксения Елгина отметила, что благодаря проекту у особенных детей появилась возможность развивать досуг и интересы в соответствии со своими желаниями.

После профильных дней волонтеры планируют продолжить помогать детям с синдромом Дауна. На данный момент в социальной акции участвуют четыре школы Новосибирска.

Ранее стало известно, что волонтеры Победы вновь навещают участников Великой Отечественной войны с благородной миссией. Ребята приносят им письма со словами искренней благодарности.