Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 12:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:38
Интервью
Олеся Судзиловская: Я с большим удовольствием смотрю сериалы
12:32
Армия
Журналисты показали последствия выстрела из АК-12 для американского бронежилета
12:32
Происшествия
Тела еще двух погибших рыбаков нашли в Мурманской области
12:30
Общество
Волонтеры из Новосибирска помогают детям с синдромом Дауна изучать робототехнику
12:29
Общество
Правоохранительные органы не допустили правонарушений на Пасху
12:17
Экономика
Дизайн Niva Legend нового поколения утвердили в АвтоВАЗе
12:16
Общество
Депздрав Москвы опроверг данные о наличии «тайных пациентов» для проверки больниц
12:16
Происшествия
Самолет МЧС привез в Москву семерых пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье
12:12
Общество
Собянин обсудил программу «Мой район» на встрече с жителями Москвы
12:12
Общество
Названа причина смерти известного спортивного комментатора Леонида Генусова
12:12
Политика
Тихановская заявила о готовности Италии поддержать «умные санкции» против Белоруссии
12:11
Происшествия
Трое детей пострадали при пожаре в Подмосковье
12:07
Армия
В погранслужбе Киргизии заявили об авиационной ракете рядом с границей Таджикистана
12:06
Украина
Все члены наблюдательного совета «Нафтогаза» ушли в отставку
12:06
Шоу-бизнес
Певица Анне Вески рассказала об отношении эстонцев к Евровидению
12:05
Общество
Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 152 миллиона
12:05
Происшествия
Водитель Lexus и его пассажирка погибли в ДТП в Хакасии
12:02
Россия
Порядка 9 миллионов граждан РФ уже получили обе дозы вакцины от коронавируса
12:01
Общество
Великолепные виды Крыма: Форосская церковь — 400 метров над уровнем моря
12:00
Экономика
Холдинг Уоррена Баффета наращивает операционную прибыль
Все новости

Правоохранительные органы не допустили правонарушений на Пасху

Общество
Правоохранительные органы не допустили правонарушений на Пасху
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Москва, 2 мая. Министерство внутренних дел России сообщило, что сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений во время праздничных мероприятий.

В праздновании Пасхи по всей России приняли участие 1,6 млн человек. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, для обеспечения безопасности на мероприятиях были задействованы около 50 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Росгвардии, работников частных охранных организаций и других объединений. Праздничные мероприятия проводились с учетом всех эпидемиологических норм.

Диетолог объяснил, как правильно вернуться к обычному режиму питания после поста, сообщал ФАН. Великий пост длится 40 дней, за это время организм перестраивается на новый режим питания, выходить из которого важно правильно.

Ирина Волк мвд пасха
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 111184 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 108585 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Политика 39752 29 апреля 2021
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 35760 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 29135 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Все новости / Общество / Правоохранительные органы не допустили правонарушений на Пасху
Рейтинг@Mail.ru