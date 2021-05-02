Правоохранительные органы не допустили правонарушений на Пасху

Москва, 2 мая. Министерство внутренних дел России сообщило, что сотрудники правоохранительных органов не допустили нарушений во время праздничных мероприятий.

В праздновании Пасхи по всей России приняли участие 1,6 млн человек. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, для обеспечения безопасности на мероприятиях были задействованы около 50 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Росгвардии, работников частных охранных организаций и других объединений. Праздничные мероприятия проводились с учетом всех эпидемиологических норм.

Диетолог объяснил, как правильно вернуться к обычному режиму питания после поста, сообщал ФАН. Великий пост длится 40 дней, за это время организм перестраивается на новый режим питания, выходить из которого важно правильно.