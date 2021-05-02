Шестилетняя китаянка за два года научилась делать до 100 сальто подряд

Шестилетняя китаянка поразила подписчиков социальных сетей безостановочными сальто. Девочка способна выполнить до 100 кувырков.

Юная жительница провинции Шаньси по имени Ли Цзяминь стала популярной, когда ее отец Ли Эртонг опубликовал видео с необычным талантом дочери в Интернете. Кадры с акробатическими трюками ребенка за день набрали тысячи просмотров.

«Я не ожидал такой популярности. Одно видео за день набрало 298 тысяч просмотров, и 300 тысяч человек подписались на нас. После этого моя дочь стала более уверенной в себе», — рассказал мужчина.

Ли Эртонг вспоминает, что Ли Цзяминь начала проявлять интерес к акробатике два года назад. Тогда она часто смотрела видео с исполнением сальто и попросила научить ее делать так же. После этого отец стал тренировать девочку.

«Я думаю, что моей дочери нравится делать сальто, она с удовольствием практикуется. Тренер из гимнастической команды Тайюаня пригласил мою дочь тренироваться в команде. И так мы попали на 40-дневные сборы», — пояснил он.

Чтобы оставаться в форме, шестилетняя китаянка регулярно делает растяжку на ноги и спину, садится на шпагат, стоит на руках. Также Ли Эртонг заявил, что девочка владеет основными техниками кунг-фу.

«Она научилась делать сальто назад за 11 месяцев. После двух лет практики она без остановки исполняет 85 кувырков на одном месте и 100 — в движении», — поделился успехами дочери отец.

Мужчина рассказал, что занятие спортом не мешает учебе Цзяминь. По его словам, в школе юная спортсменка получает отличные оценки. В скором времени Ли Эртонг планирует отдать ее в команду по гимнастике, а затем — в военное или полицейское училище. Однако мужчина отметил, что окончательный выбор девочка должна будет совершить самостоятельно.