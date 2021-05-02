Дизайн Niva Legend нового поколения утвердили в АвтоВАЗе

Москва, 2 мая. Промышленные дизайнеры пересмотрели внешний вид нового поколения «Нивы», которое получит название Niva Vision.

Создатели модели планируют отказаться от X-образных элементов по бокам и спереди машины. Издание «Российская газета» приводит цитату из паблика «Русский автомобиль», который называет смену внешности машины «окончательной и бесповоротной».

«Общие контуры машины явно имеют общее с первой «Нивой» Валерия Семушкина, а задок (особенно задняя стойка) вообще решены в фирменном семушкинском стиле. Фары, увы, не круглые, оптика сложная...» — говорится в сообщении.

Ожидается, что модифицированная Niva Legend станет доступна для приобретения на российском рынке уже в 2023 году, однако специалисты не исключают переноса премьеры на 2024 год. Перспективы будущих моделей АвтоВАЗа ранее обсудили на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФБА «Экономика сегодня».