Самолет МЧС привез в Москву семерых пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье

Ставрополь, 2 мая. Семь пострадавших в ДТП в Ставропольском крае, в том числе шесть детей, переведены на лечение в Москву.

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, под наблюдением ставропольских медиков остаются четверо пациентов, в том числе двое врачей. Двоих детей, не нуждающихся в стационарном лечении, отправили домой, пишет «Газета.ру».

Второй борт МЧС России с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом вылетел из подмосковного Жуковского в Индию, сообщал ФАН. На самолете доставляют лекарственные средства, а также медицинские изделия и необходимое оборудование.