Олеся Судзиловская: Я с большим удовольствием смотрю сериалы

Опасения насчет падения интереса к большому кино преувеличены. Об этом корреспонденту ФАН заявила российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская.

— На завершившемся недавно ММКФ было представлено множество сериалов. Означает ли это, что большое кино уходит в сериалы, уходит в онлайн?

— Вопрос очень интересный. Вы знаете, у меня нет такого предчувствия, я этот страх уже пережила в свое время. Как студентке, мне казалось, что участие в рекламе могло поставить крест на моей карьере, что так бы и называли — сосиской или порошком стиральным.

Опасения по поводу падения интереса к большому кино, перехода с большого экрана сначала в телевизор, а потом на платформы преувеличены. Я убедилась в этом на своем актерском опыте.

Сейчас я участвую в проектах, которые сразу делаются для просмотров онлайн. С удовольствием в этом участвую, «отдалась» некоторым каналам, про которые я раньше даже помыслить не могла! Безусловно, это сопровождается качеством. Я никогда не стала бы участвовать в проектах, где не нужна серьезная актерская работа, лучше бы пошла в какую-то другую профессию.

— Как вы относитесь к сериалам?

— Мне предлагаются интересные роли. Для современных сериалов пишутся хорошие, добротные сценарии. Интересные даже как литература для чтения — легкие, комедийные, социальные и любовно-драматические. Я совершенно спокойно ухожу на платформы видеосервисов, как в свое время ушла на телеканалы, — и чувствую себя там комфортно. Как зритель я с большим интересом смотрю именно сериалы.

— Какие работы ждут вас в ближайшее время, что увидит зритель?

— На ТНТ не так давно прошел сериал «Девушки с Макаровым». Скоро выйдет полнометражный фильм с моим участием, раскрывающий социальные вопросы, под рабочим названием «Домашнее насилие». Речь там идет о насилии в семьях среди партнеров, среди родителей, детей. Есть еще одна работа, как раз связанная с платформой, — сегодня у меня вторая ночная смена. Предстоит еще одна работа для крупного видеосервиса, процесс запущен… В общем, это тоже, заметьте, сопряжено с платформами!

Олеся Судзиловская родилась 20 мая 1974 года в Зеленограде.

После школы поступила в Школу-студию МХАТ (мастерская Авангарда Леонтьева), которую окончила в 1997 году. Работала в театре имени В. Маяковского. Зрителю известна по фильмам «Мама, не горюй», «Ландыш серебристый», «Мусорщик», «Подари мне лунный свет», «Время любить», «Дом с лилиями», сериалам «Бандитский Петербург», «Любовь Орлова», «Домашний арест», «Девушки с Макаровым» и другим.