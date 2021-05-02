Названа причина смерти известного спортивного комментатора Леонида Генусова

Санкт-Петербург, 2 мая. Известный футбольный эксперт и комментатор Леонид Генусов умер из-за остановки сердца, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Жалоб на состояние здоровья со стороны телеведущего не поступало. Более подробно о случившемся станет известно после проведения судебно-медицинской экспертизы. Комментатор ушел из жизни в 62 года.

Леонид Генусов за свою карьеру стал ведущим популярных российских телепрограмм «Футбольные истории», «Свободный удар», «Зенит-XXI», «Футбол — Pro & Contra». Кроме того, он работал руководителем пресс-службы петербургского футбольного клуба «Зенит», а также возглавлял его международный отдел.