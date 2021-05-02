Тихановская заявила о готовности Италии поддержать «умные санкции» против Белоруссии

Рим, 2 мая. Италия готова поддержать «умные санкции» в отношении лидера Белоруссии Александра Лукашенко, заявила экс-кандидат на президентских выборах в стране Светлана Тихановская.

Возможности повлиять на власти республики Тихановская обсудила в Италии с местными политиками и СМИ. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. Целью давления на Белоруссию являются остановка «репрессий», а также запуск переговоров. «Умные санкции», международная медиация и поддержка политзаключенных письмами становятся инструментами этого давления.

Ранее Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой, отметив, что православные традиции издавна помогают россиянам и белорусам объединяться и вместе преодолевать любые испытания.