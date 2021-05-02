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Оппозиция Бразилии заявила о «союзе смертельного вируса и преступного правительства»

Весь мир
Оппозиция Бразилии заявила о «союзе смертельного вируса и преступного правительства»
Global Look Press  /  Alan Morici / dpa

Бразилиа, 2 мая. Жаир Болсонару подвергся критике бывших президентов Бразилии Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф, а также Сиру Гомеса и других оппозиционных политиков в выступлениях на онлайн-мероприятии профсоюзов в честь 1 мая. Об этом сообщает издание UOL Noticias.

Профсоюзные организации уже третий год подряд реализуют совместное мероприятие в честь Дня труда. В этом году повесткой дня стала тема вакцинации всех бразильцев от COVID-19 и предоставление чрезвычайной помощи в размере 110 долларов.

Ненависть и некомпетентность

Лула да Силва начал свою речь, заявив о том, что число жертв коронавируса в Бразилии достигло уже 400 тысяч человек. Политик заявил, что это «день скорби», так как огромное количество жизней было потеряно из-за того, что правительство «отказалось покупать вакцины, которые были ему предложены».

Также бывший президент отметил, что нынешнее правительство отказалось от выделения помощи в размере около 110 долларов в период пандемии, когда «19 млн бразильцев голодают и брошены правительством на произвол судьбы».

«Бразилия подвергается разрушению со стороны правительства ненависти и некомпетентности», — заявил основатель Партии трудящихся (PT) Лула да Силва, с которого недавно были сняты все обвинения в коррупции.

Трагическая реальность

Первая женщина-президент Бразилии Дилма Руссефф также раскритиковала действия правительства Болсонару в период пандемии.

«Мы переживаем эпидемиологическую и социальную катастрофу. Бразилия подвержена геноциду со стороны правительства, которое пренебрегает жизнью и смертью. Неолиберальное и неофашистское правительство толкает Бразилию в пропасть. Фабрики и заводы закрываются, тысячи людей остаются без работы. Малые предприятия разоряются, так как не получают никакой поддержки», — отметила Руссефф.

Также представительница Партии трудящихся сообщила, что правительство и до пандемии не оказывало никакой помощи наиболее нуждающимся семьям.

«Неолиберальное и неофашистское правительство создало трагическую реальность, в которой более 100 млн бразильцев жили с доходом менее 75 долларов в месяц еще до пандемии», — добавила она.

Союз смертельного вируса и преступного правительства

Бывший губернатор штата Сеара Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (PDT) заявил, что это худшее 1-е мая за всю историю Бразилии из-за пандемии коронавируса и безответственности федерального правительства, чьи действия по борьбе с санитарным кризисом теперь расследуются специальным комитетом Сената.

«Это, к сожалению, худшее 1 мая в современной истории Бразилии. Но именно поэтому в этот день мы должны показать наибольшую приверженность и надежду в борьбе за наши жизни. В это 1 мая было зарегистрировано самое большое количество смертей от коронавируса в результате порочного союза смертельного вируса и преступного правительства», — заявил Сиру Гомес во время выступления, которое транслировалось на Youtube.

Председатель Партии трудящихся Глейси Хоффман потребовала отставки президента.

«Как никогда ранее, нам нужно объединить свои силы, чтобы выйти из кризиса. И очевидно, что есть только один способ вывести страну из кризиса, из-за которого умирают люди и растет число голодающих, — это смещение Болсонару с поста президента», — заявила Хоффманн.

Бывший президент Фернанду Энрики Кардозу от бразильской социал-демократической партии (PSDB) также участвовал в онлайн-мероприятии, однако он воздержался от критики федерального правительства.

Кардозу отметил, что необходимо создать рабочие места и обеспечить увеличение дохода населения.

«Крайне важно, чтобы мы уделили внимание рабочему классу, так как в Бразилии чрезвычайно высокий уровень безработицы. Я бы сказал, что основная задача Бразилии — это открытие экономики таким образом, что позволит создать новые рабочие места, повысить доход для наших семей», — заявил он.

бразилия правительство лула да силва 1 мая болсонару
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