Оппозиция Бразилии заявила о «союзе смертельного вируса и преступного правительства»

Бразилиа, 2 мая. Жаир Болсонару подвергся критике бывших президентов Бразилии Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф, а также Сиру Гомеса и других оппозиционных политиков в выступлениях на онлайн-мероприятии профсоюзов в честь 1 мая. Об этом сообщает издание UOL Noticias.
Профсоюзные организации уже третий год подряд реализуют совместное мероприятие в честь Дня труда. В этом году повесткой дня стала тема вакцинации всех бразильцев от COVID-19 и предоставление чрезвычайной помощи в размере 110 долларов.
Ненависть и некомпетентность
Лула да Силва начал свою речь, заявив о том, что число жертв коронавируса в Бразилии достигло уже 400 тысяч человек. Политик заявил, что это «день скорби», так как огромное количество жизней было потеряно из-за того, что правительство «отказалось покупать вакцины, которые были ему предложены».
PRONUNCIAMENTO DE LULA NO 1º DE MAIO— Lula (@LulaOficial) May 1, 2021
Vídeo: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/FDyrVdXTkP
Также бывший президент отметил, что нынешнее правительство отказалось от выделения помощи в размере около 110 долларов в период пандемии, когда «19 млн бразильцев голодают и брошены правительством на произвол судьбы».
«Бразилия подвергается разрушению со стороны правительства ненависти и некомпетентности», — заявил основатель Партии трудящихся (PT) Лула да Силва, с которого недавно были сняты все обвинения в коррупции.
Трагическая реальность
Первая женщина-президент Бразилии Дилма Руссефф также раскритиковала действия правительства Болсонару в период пандемии.
«Мы переживаем эпидемиологическую и социальную катастрофу. Бразилия подвержена геноциду со стороны правительства, которое пренебрегает жизнью и смертью. Неолиберальное и неофашистское правительство толкает Бразилию в пропасть. Фабрики и заводы закрываются, тысячи людей остаются без работы. Малые предприятия разоряются, так как не получают никакой поддержки», — отметила Руссефф.
Также представительница Партии трудящихся сообщила, что правительство и до пандемии не оказывало никакой помощи наиболее нуждающимся семьям.
«Неолиберальное и неофашистское правительство создало трагическую реальность, в которой более 100 млн бразильцев жили с доходом менее 75 долларов в месяц еще до пандемии», — добавила она.
Союз смертельного вируса и преступного правительства
Бывший губернатор штата Сеара Сиру Гомес от Демократической рабочей партии (PDT) заявил, что это худшее 1-е мая за всю историю Бразилии из-за пандемии коронавируса и безответственности федерального правительства, чьи действия по борьбе с санитарным кризисом теперь расследуются специальным комитетом Сената.
«Это, к сожалению, худшее 1 мая в современной истории Бразилии. Но именно поэтому в этот день мы должны показать наибольшую приверженность и надежду в борьбе за наши жизни. В это 1 мая было зарегистрировано самое большое количество смертей от коронавируса в результате порочного союза смертельного вируса и преступного правительства», — заявил Сиру Гомес во время выступления, которое транслировалось на Youtube.
Que este #DiaDoTrabalhador seja para reforçar nosso compromisso de luta e de esperança. Só poderemos mudar a realidade brasileira com mais mobilização e principalmente mais democracia. Viva a força das trabalhadoras e trabalhadores do Brasil! Abaixo Bolsonaro genocida! #1deMaio pic.twitter.com/uJoQGhJROj— Ciro Gomes (@cirogomes) May 1, 2021
Председатель Партии трудящихся Глейси Хоффман потребовала отставки президента.
«Как никогда ранее, нам нужно объединить свои силы, чтобы выйти из кризиса. И очевидно, что есть только один способ вывести страну из кризиса, из-за которого умирают люди и растет число голодающих, — это смещение Болсонару с поста президента», — заявила Хоффманн.
Бывший президент Фернанду Энрики Кардозу от бразильской социал-демократической партии (PSDB) также участвовал в онлайн-мероприятии, однако он воздержался от критики федерального правительства.
Кардозу отметил, что необходимо создать рабочие места и обеспечить увеличение дохода населения.
«Крайне важно, чтобы мы уделили внимание рабочему классу, так как в Бразилии чрезвычайно высокий уровень безработицы. Я бы сказал, что основная задача Бразилии — это открытие экономики таким образом, что позволит создать новые рабочие места, повысить доход для наших семей», — заявил он.