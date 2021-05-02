В погранслужбе Киргизии заявили об авиационной ракете рядом с границей Таджикистана

Бишкек, 2 мая. Неразорвавшаяся авиационная ракета была зафиксирована в одном из киргизских домов около границы с Таджикистаном, заявили в госпогранслужбе Киргизии.

Семья, которая проживает в этом доме, не пострадала. На месте инцидента работают следователи, передает РИА Новости.

Отмечается, что ракета попала в дом еще 29 апреля в ходе обстрела военнослужащими Таджикистана.

Ранее стало известно, что киргизские и таджикские военные открыли огонь в районе общей границы. Бишкек и Душанбе заявили о создании рабочей группы по урегулированию конфликта и отводу войск от границы. При этом 1 мая киргизские СМИ сообщили, что власти двух стран все же договорились о полном прекращении огня.