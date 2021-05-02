Все члены наблюдательного совета «Нафтогаза» ушли в отставку

Киев, 2 мая. Члены наблюдательного совета «Нафтогаза» в полном составе подали в отставку после того, как Правительство Украины решило сменить руководство компании.

Как сообщает пресс-служба компании, все члены наблюдательного совета подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий. Решение об этом вступит в силу 14 мая. Как заявила председатель совета Клэр Споттисвуд, смена руководства «Нафтогаза» стала «тотальным уничтожением корпоративного управления».

Правительство Украины 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, его место занял Юрий Витренко, бывший исполняющий обязанности министра энергетики Украины. Наблюдательный совет не согласился с предстоящей процедурой переизбрания, а увольнение Коболева назвали «юридической манипуляцией», так как фактически уволить его мог лишь набсовет.

Ранее Витренко заявил о возможности новых судебных исков к российскому «Газпрому».