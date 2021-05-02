Певица Анне Вески рассказала об отношении эстонцев к Евровидению

Таллин, 2 мая. Эстония внимательно следит за песенным конкурсом «Евровидение» и активно переживает за своих конкурсантов. Об этом рассказала звезда советской эстрады Анне Вески.

Исполнительница получила всесоюзную известность благодаря композиции Игоря Саруханова «Позади крутой поворот». Уже много лет она приезжает в Россию с концертами и обязательно исполняет свой хит для поклонников.

В преддверии международного песенного конкурса «Евровидение-2021» Вески рассказала журналистам, как на ее родине относятся к этому мероприятию. Звезда заявила, что в Эстонии «страсти» вокруг конкурсантов разгораются не меньшие, чем в России.

«У нас все очень следят за этим. У нас выбирают артиста в два или три тура, в финале остаются десять артистов, и потом из них выбирается победитель», — объяснила артистка в интервью изданию «Собеседник».

В этом году от Эстонии на конкурс поедет исполнитель Уку Сувисте. Музыкант уже выигрывал национальный отбор в прошлом году, но из-за пандемии мероприятие было отменено. По словам Вески, для эстонцев Евровидение — народный спорт.

«У нас Евровидение — это как такой народный спорт. Эстонцы смотрят трансляцию, угадывают победителей и очень болеют за своих фаворитов», — поделилась эстрадная артистка.

В начале этого года Анне Вески отметила 65-летие. В эксклюзивном интервью ФАН артистка рассказала, что свой день рождения она решила провести в кругу друзей и близких.