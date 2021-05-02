Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 152 миллиона

Москва, 2 мая. Число заражений коронавирусной инфекцией в мире достигло более чем 152 млн случаев. Такие данные привели в университете Джонса Хопкинса.

Количество случаев заболевания COVID-19 по всему миру составило 152 199 538. При этом всего с момента начала пандемии умерло свыше 3,1 млн человек. Полностью выздороветь от инфекции смогли около 129 млн пациентов.

Лидерами по заболеваемости по-прежнему остаются США, Индия и Бразилия. В этих странах выявлено более 10 млн инфицированных. В США число заражений превысило 32 млн, а в Индии достигло 19,1 млн. Количество подтвержденных случаев в Бразилии составило более 14,7 млн.

В Индии в скором времени может начаться вакцинация жителей от коронавируса российским препаратом «Спутник V». В страну уже поступила первая партия вакцины.