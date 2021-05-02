Водитель Lexus и его пассажирка погибли в ДТП в Хакасии

Абакан, 2 мая. На федеральной трассе Р257 «Енисей» на выезде из города Абакан в ДТП погибли два человека, трое пострадали.

Водитель автомобиля Lexus на полном ходу врезался в бетонное ограждение. На участке, где произошло ДТП, ведутся ремонтные работы. В связи с этим на дороге действует ограничение скорости.

По информации Госавтоинспекции, в больнице республики с различными травмами находятся три человека. В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, опрашивает возможных свидетелей аварии.

Водитель легковушки врезался в фургон и погиб в результате ДТП в Кировском районе на подъезде к Жихарево, сообщал ФАН. Женщину и двоих детей доставили в больницу.