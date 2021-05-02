Порядка 9 миллионов граждан РФ уже получили обе дозы вакцины от коронавируса

Москва, 2 мая. Полностью процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции на сегодняшний день прошли уже примерно 9 млн российских граждан.

Согласно статистике Минздрава РФ, приведенной в эфире телеканала «Россия-1» в воскресенье, первым компонентом препарата от COVID-19 привиты 13 млн граждан. Обе дозы лекарства получили около 9 млн россиян.

Российские медики зафиксировали еще 8697 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки в 82 регионах страны. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с пандемией в РФ.