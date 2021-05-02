Холдинг Уоррена Баффета наращивает операционную прибыль

Омаха, 2 мая. Финансовые результаты Berkshire Hathaway с начала 2021 года превосходят показатели аналогичного периода 2020 года.

Операционная прибыль холдинга, возглавляемого легендарным инвестором Уорреном Баффетом, в первом квартале выросла на 19,53% и составила 7,018 миллиарда долларов. Такие данные приводит РБК.

Выручка фонда за указанный период превысила 64,6 миллиарда долларов. В 2020 году на одну бумагу класса А в активе фонда приходилось 30,6 доллара убытков, а в нынешнем Berkshire Hathaway получает 7,6 доллара чистой прибыли за каждую такую бумагу.

Американская компания уже несколько лет придерживается программы обратного выкупа. Руководство выкупает выпущенные когда-то акции и поддерживает бизнесы, входящие в портфель Berkshire Hathaway.

Баффет ранее назвал вложения в акции «игрой с позитивной суммой». По его словам, даже с минимальным портфелем можно получить прирост и дивиденды.