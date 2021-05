Турецкая полиция жестко подавила первомайские демонстрации, нарушающие локдаун

Анкара, 2 мая. Несколько сотен человек были арестованы турецкой полицией при проведении первомайской демонстрации. Акция состоялась в знак протеста на фоне новых ограничений, вызванных распространением коронавируса по стране.

Демонстранты подверглись задержаниям в Стамбуле, Анкаре и Измире. Сообщается, что во всех случаях граждане проигнорировали призывы разойтись.

Turkish police detain demonstrators as they clash during a May Day rally marking the international day of the worker in Istanbul, on May 1, 2021. #1Mayıs #1MayisEmekveDayanismaGunu #1May #MayDay2021 pic.twitter.com/El5VqtXBiN