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Турецкая полиция жестко подавила первомайские демонстрации, нарушающие локдаун

Весь мир
Турецкая полиция жестко подавила первомайские демонстрации, нарушающие локдаун
turkeyforfriends.com

Анкара, 2 мая. Несколько сотен человек были арестованы турецкой полицией при проведении первомайской демонстрации. Акция состоялась в знак протеста на фоне новых ограничений, вызванных распространением коронавируса по стране.

Демонстранты подверглись задержаниям в Стамбуле, Анкаре и Измире. Сообщается, что во всех случаях граждане проигнорировали призывы разойтись.

Процесс разгона акций был запечатлен турецкими СМИ в нарушение указа МВД, запрещающего видео- и фото-фиксацию правоохранителей при исполнении ими служебных обязанностей. Официальная позиция властей гласит, что запрет был направлен на защиту частной жизни офицеров, а распространение их изображений в интернете приводит к «ошибочным суждениям о департаменте безопасности».

Однако в обществе распространяется мнение о том, что запрет является незаконным и будет угрожать правам граждан, ослабляя подотчетность полиции и препятствуя сбору доказательств. Особенно это актуально для тех случаев, когда полиция совершает насилие в отношении демонстрантов.

«Для такого циркуляра нет никаких правовых оснований. Конституция предоставляет право на неприкосновенность частной жизни только отдельным лицам. Государственные учреждения и государственные должностные лица не имеют такой защиты», — отмечает турецкий юрист Гохан Ахи.

Он добавил, что фиксация действий полиции помогает властям выявлять незаконное поведение и предоставляет убедительные доказательства для судебных органов в случаях пыток и иного насилия.

«Номера шлемов у полицейских намеренно стерты, в то время как власти используют все большее число гражданских полицейских для вмешательства в общественные движения, что подпитывает безответственность за жестокое обращение со стороны полиции», — добавил он.

День весны и труда

Следует отметить, что городские власти позволили ряду профсоюзов провести первомайские демонстрации. Однако параллельно с этим возникли произвольные шествия, нарочно организованные в нарушение карантина.

Известно, что правоохранители отсекали потоки протестующих, препятствуя их сбору на основных городских площадях. Полиция придерживалась стандартной тактики: при помощи щитов толпа оттеснялась в окружение, в то время как определенные полицейские ловили и оттаскивали особо активных демонстрантов.

Всего же в Стамбуле были задержаны 212 протестующих. Еще несколько десятков попали под арест в Анкаре и Измире.

Локдаун

Запрет на массовые собрания введен в рамках локдауна, продолжающегося с 29 апреля по 17 мая. Целью ограничений является снижение количества ежесуточных заражений коронавирусом в Турции до пяти тысяч человек.

Циркуляр МВД подразумевает перевод учебных организаций и предприятий на удаленный режим работы (за исключением стратегически важных отраслей), сокращение времени работы объектов общепита, ограничение на использование транспорта, запрет на перемещение между провинциями и иные эпидемиологические меры. Под них подпадают и массовые мероприятия.

Условия локдауна, введенного властями страны, вызвали большое сопротивление со стороны граждан республики. Так, на ограничительные меры уже пожаловались местные предприниматели, которые с нетерпением ждали праздника Ураза-Байрам (официальное окончание месяца Рамадан). Для турецких торговцев этот период является наиболее прибыльным за весь год, однако из-за локдауна в этот раз они потеряют существенную часть выручки.

турция стамбул протесты
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