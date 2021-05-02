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Разведенный Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце

Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный рассказал об отношениях с Агатой Муцениеце
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 2 мая. Российский актер Павел Прилучный раскрыл всю правду об отношениях с бывшей женой, актрисой Агатой Муцениеце и общении с детьми после развода летом прошлого года.

После сложного бракоразводного процесса артисты смогли найти в себе силы и наладить общение ради совместных детей Мии и Тимофея. По словам артиста, развелись они с супругой из-за непримиримых разногласий.

«Мы очень долго пытались все сохранить. До того как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое», — рассказал Прилучный в интервью изданию OK!.

По словам артиста, они долгое время старались сохранить семью и отношения ради своих детей. Однако в какой-то момент оба осознали, что дальше так жить невозможно, поэтому было принято решение расстаться. Сейчас артисты поддерживают дружеские отношения.

«Сейчас у нас с Агатой замечательные отношения... Я вообще не понимаю, почему выходят всякие всплески эмоциональные в интернете, мы нормально общаемся. Дети счастливы», — рассказал исполнитель главной роли сериала «Мажор».

Многие поклонники считают, что причиной развода пары стало новое увлечение Прилучного — звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович. Долгое время артист опровергал все слухи о романе, однако в недавнем интервью все же решил рассказать о новых отношениях.

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