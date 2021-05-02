Стали известны подробности сверхмощного апгрейда российских истребителей Су-30СМ

Москва, 2 мая. Российские истребители Су-30СМ будут усовершенствованы до модификации СМ2 «Супер-Сухой». Об этом сообщили в СМИ.

Как рассказали в Минобороны РФ, на самолеты будут установлены двигатели повышенной маневренности, а также уникальные радары. Кроме этого, будет значительно расширен и их арсенал, в который войдут новейшие управляемые авиабомбы и ракеты, в том числе гиперзвуковые. Как считают эксперты, такой сверхмощный апгрейд серьезно повысит потенциал российской военной авиации.

В военном ведомстве заявили, что работы планируется завершить до 2027 года. Модернизацию пройдут не только истребители Воздушно-космических сил РФ, но и морской авиации. Они пополнят парк двух морских штурмовых авиаполков, а также по крайней мере одной эскадрильи ВКС. Однако подробности о точном количестве самолетов, которые улучшат до уровня Су-30СМ2, пока не разглашаются.

Заниматься увеличением боевых возможностей Су-30СМ российские инженеры начали в 2015 году. Тогда было принято решение максимально унифицировать Су-30СМ и Су-35С, для чего новый вариант «тридцатки» должен получить улучшенный двигатель, а также гораздо более мощный радар «Ирбис» в качестве замены нынешнего «Барса».

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