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Бездомный мужчина скончался на улице в Волхове

  /   Обновлено: 02 мая 2021 11:55
Происшествия
Бездомный мужчина скончался на улице в Волхове
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 2 мая. Мертвого мужчину без определенного места жительства обнаружили в Волхове на улице Глинки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратились граждане, нашедшие труп. Прибывшие на место оперативники осмотрели тело и не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Погибшим оказался мужчина, который неделю не дожил до своего 47-летия. Тело направлено в морг, стражи порядка проводят проверку.

В московской квартире нашли окровавленный труп 32-летнего мужчины. Известно, что гражданин находился там вместе с друзьями и распивал спиртные напитки перед инцидентом. Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве, сообщала «Газета.ру».

ленобласть труп волхов
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