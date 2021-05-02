Бездомный мужчина скончался на улице в Волхове

Санкт-Петербург, 2 мая. Мертвого мужчину без определенного места жительства обнаружили в Волхове на улице Глинки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратились граждане, нашедшие труп. Прибывшие на место оперативники осмотрели тело и не выявили внешних признаков насильственной смерти.

Погибшим оказался мужчина, который неделю не дожил до своего 47-летия. Тело направлено в морг, стражи порядка проводят проверку.

В московской квартире нашли окровавленный труп 32-летнего мужчины. Известно, что гражданин находился там вместе с друзьями и распивал спиртные напитки перед инцидентом. Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве, сообщала «Газета.ру».