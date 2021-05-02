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Украина пугает Россию ракетами, созданными на базе российских Р-360

  /   Обновлено: 02 мая 2021 12:09
Украина
Украина пугает Россию ракетами, созданными на базе российских Р-360
wikipedia.org  /  Адміністрація Президента України / CC BY 4.0

Киев, 2 мая. ВСУ получили зенитные комплексы «Нептун» с ракетами Р-360, являющиеся клонами российских X-35, взятых на вооружение в 2003 году.

По данным Минобороны Украины, военно-морские силы страны начали осуществлять поставки берегового ракетного комплекса, оборудованного противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун». Военное руководство страны с полной уверенностью заявляет, что данные комплексы способны уничтожить российский флот. Но Москва выразила серьезные сомнения в их эффективности, пишут «Аргументы и Факты».

Первое знакомство с береговым ракетным комплексом случилось в 2015 году. Тогда «Нептун» был представлен на выставке вооружения, а уже через год успешно справился с испытаниями. Ракеты комплекса Р-360 являются клоном советской противокорабельной ракеты Х-35,принятой на вооружение в 2003 году.

Но Украина по-традиции позиционирует ракету как универсальную, отмечая, что по аналогии с российской ракетой Х-35, «Нептун» может использоваться как с кораблей, так и с земли.

Стоит отметить, что даже при самой новейшей модернизации, данная ракета не является чем-то удивительным и вовсе не означает технологического прорыва для Украины. Скорость данных ракет низкая, их могут обнаружить все современные радары и они не поддаются «обучению». Таким образом свергнуть «Нептуна» для обычных современных ПВО труда не составит.

«Россия располагает оружием более совершенным и дальнобойным. Системы ПВО российских кораблей готовы противостоять потенциальной угрозе украинских ракет. В любом случае применение «Нептуна» по морским целям пока представляется очень слабо», — заявил бывший начальник Главного штаба ВМФ (в 1992–1996 гг.) адмирал Валентин Селиванов.

Ранее сообщалось, как США обвинило Россию в краже супероружия, которое они планируют создать только к 2025 году.

украина россия оружие ракеты
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