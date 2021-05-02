Депутат ЗакСа Цивилев предложил россиянам вспомнить о здоровье в майские праздники

В стране начались долгие майские выходные, и россиянам, уставшим от ограничений, очень хочется расслабиться. Однако следовать мерам безопасности в праздники вместе с Роспотребнадзором рекомендует и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Политик в интервью ФАН отметил, что, несмотря на застывшую статистику заболеваемости, никто не отрицает наступления третьей волны коронавирусной инфекции. Поэтому советы ведомства — носить маску в общественных местах, по возможности оставаться дома или уехать за город — актуальны как никогда.

«Мы, конечно, очень хотим забыть про коронавирус, но должны опираться на объективные данные. Поэтому я хотел бы всем предложить использовать майские праздники как время, когда нужно вспомнить о здоровье своем и своих близких. Это не пустые слова, с этим шутить не стоит», — уверяет депутат.

Global Look Press / Luis Lima Jr/Keystone Press Agency

Без сомнения, всем нам следует помнить о безопасности в череде встреч с родственниками и друзьями. Однако главный санитарный врач России Анна Попова призывает воспользоваться весенними выходными для вакцинации от коронавирусной инфекции. И собеседник ФАН абсолютно согласен с этим советом.

«Коронавирус мутирует, и у него большая живучесть. По большому счету каждый человек так или иначе с ним столкнется. И тем, кто не переболел, я рекомендую вакцинироваться. Потому что это прямое спасение для твоего здоровья и твоих близких», — заключил Алексей Цивилев.

Сейчас главным препаратом в борьбе с COVID остается вакцина «Спутник V». О том, что медикамент проверен и надежен, а прививаться им однозначно стоит, недавно говорил российский вирусолог Анатолий Альтштейн.