В Южной Корее состоялась демонстрация первого истребителя KF-21

Сеул, 2 мая. Презентация первого летного образца нового истребителя поколения 4++ KF-21 состоялась в Южной Корее. Поднять его в воздух планируют уже в 2022 году.

Прототип военного самолета был создан совместными усилиями корпораций KAI и ADD. При этом его разработка началась еще в 2010 году.

Отмечается, что KF-21 очень похож на американский истребитель пятого поколения F-22. При этом южнокорейская версия немного меньше по габаритам. KF-21 сможет нести до десяти ракет. Под фюзеляжем могут размещаться четыре боеприпаса типа «воздух — воздух» и еще шесть располагаются под крылом для поражения наземных мишеней.

Предполагается, что из-за острой необходимости обновить авиапарк минобороны Южной Кореи закажет около 120 единиц.

Ранее стало известно, что Индонезия может усилить сотрудничество с Южной Кореей в вопросах усиления оборонного комплекса и преодоления технологического пробела в проекте разработки истребителей KF-21.