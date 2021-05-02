Леонид Агутин рассказал, как стал «третьим лишним» в постели с Анжеликой Варум

Москва, 2 мая. Популярный исполнитель Леонид Агутин рассказал об интимной жизни со своей супругой певицей Анжеликой Варум в интервью журналистке Ирине Шихман.

Супруги уже много лет спят в разных кроватях. Причин этому множество, а недавно появилась еще одна — глава семьи стал «третьим лишним». Изначально артисты стали спать раздельно из-за разных предпочтений: Агутин любит, когда в комнате прохладно и темно, из-за чего Варум постоянно мерзла. После покупки новой квартиры они решили оборудовать две спальни, чтобы каждому было комфортно. Со временем в семье появилась кошка Нюха, которая постепенно вытеснила артиста из супружеской спальни.

«Они с женой просто одно существо. Кошка ее так обожает, что ходит за ней хвостиком. И очень любит кошка спать с ней, прямо под одеяло залезет и спит там. Анжелика тоже любит, когда кошка валяется у нее в ногах. А я вот, например, с животным спать вместе не могу», — рассказал артист.

После разделения спален артисты стали реже ссориться, и теперь каждый из них имеет свое личное пространство и возможность заниматься перед сном тем, чем он желает.

«Просто когда кому-то нужно одному побыть, когда нужно выспаться, когда нужно обязательно, чтобы было все по-твоему, сейчас, эти восемь часов, всегда у тебя есть твое место, твое пространство», — уверен музыкант.

Он добавил, что, находясь постоянно вместе, можно «убить семью вообще».

Варум и Агутин вместе почти четверть века, и за эти годы они уже успели стать самой крепкой парой отечественного шоу-бизнеса. В своем недавнем интервью артист рассказал, что увел Варум у другого мужчины.