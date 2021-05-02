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Визит Манфи в Дерну и утечка топлива в Тобруке — что произошло в Ливии 1 мая

Африка
Визит Манфи в Дерну и утечка топлива в Тобруке — что произошло в Ливии 1 мая
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 1 мая 2021 года.

Визит Манфи в Дерну и Тобрук

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи прибыл в город Дерна, где встретился со старейшинами, видными деятелями региона, а также гражданскими и военными лидерами населенного пункта.

Они обсудили возвращение перемещенных лиц, правосудие переходного периода и механизм работы Комиссии по национальному примирению. Манфи подтвердил намерение поддерживать Дерну в различных сферах в координации с переходным Правительством национального единства (ПНЕ).

В сопровождении мэра муниципалитета глава Президентского совета осмотрел Старый город, район Аль-Мгар и набережную Дерны.

Затем Манфи со своим заместителем Мусой Куни прибыл в Тобрук, где встретился с представителями местного скаутского движения.

Утечка топлива в Тобруке

Мэр муниципалитета Тобрук объявил о нефтяном загрязнении на набережной города и призвал Национальную нефтяную корпорацию (ННК) и Министерство водных ресурсов провести расследование инцидента.

Градоначальник предостерег жителей от использования и употребления опресненной воды в связи с утечкой. По его словам, в случае отсутствия решения проблемы на регион может обрушиться экологическая и медико-санитарная катастрофа.

Начальник Департамента здоровья и безопасности ННК Халид Абу Хатва прибыл в Тобрук, чтобы выяснить обстоятельства инцидента с утечкой мазута из резервуаров электростанции.

Происшествия

Двое молодых людей погибли в 20 километрах к востоку от Сирта при попытке демонтировать ракету.

Блэкаут ввели в большинстве районов и городов Восточного региона. Причины неизвестны.

Политика

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар принял в штаб-квартире Главного командования армии в Ар-Раджме спецпредставителя ООН в Ливии Яна Кубиша.

Присутствовавший на встрече с Хафтаром заместитель главы Президентского совета Муса Куни подтвердил, что продолжает усилия по объединению государственных институтов, и, в частности, военного учреждения.

Глава Высшего государственного совета Халид Мишри в письме, адресованном председателю Палаты представителей Агиле Салеху, указал на несоответствие выводов парламента относительно суверенных позиций с тем, что было ранее согласовано на встречах в Бузнике. Он предложил в случае, если депутаты желают внести какие-либо поправки в стандарты и механизмы, провести дополнительные встречи для достижения общей позиции.

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш обсудила со своим алжирским коллегой Сабри Букадумом способы содействия совместным усилиям по продвижению мира и примирения в Ливии.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба обсудил с министрами кампанию по сносу самовольных построек в некоторых районах Триполи. Он подчеркнул необходимость соблюдения законов, касающихся строительства, и предоставления гражданам, чьи дома были снесены, достойное существование.

Дабиба посетил электростанцию Западный Триполи в сопровождении председателя совета директоров компании General Electricity Виама Абдали. Инженеры проинформировали премьера об этапах строительных работ на станции.

Общественно-политическая организация «Комитет Триполитании» призвала ливийцев придерживаться референдума по конституции. Она выступила с критикой миссии ООН (МООНПЛ), которая призывает стороны провести выборы в соответствии с дорожной картой Ливийского форума политического диалога (ЛФПД).

Правительство Германии через свое посольство в Триполи объявило о поддержке ливийской кампании вакцинации от COVID-19 на сумму 5 млн евро.

ливия дайджест
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