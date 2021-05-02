Визит Манфи в Дерну и утечка топлива в Тобруке — что произошло в Ливии 1 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 1 мая 2021 года.

Визит Манфи в Дерну и Тобрук

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи прибыл в город Дерна, где встретился со старейшинами, видными деятелями региона, а также гражданскими и военными лидерами населенного пункта.

Они обсудили возвращение перемещенных лиц, правосудие переходного периода и механизм работы Комиссии по национальному примирению. Манфи подтвердил намерение поддерживать Дерну в различных сферах в координации с переходным Правительством национального единства (ПНЕ).

В сопровождении мэра муниципалитета глава Президентского совета осмотрел Старый город, район Аль-Мгар и набережную Дерны.

Затем Манфи со своим заместителем Мусой Куни прибыл в Тобрук, где встретился с представителями местного скаутского движения.

Утечка топлива в Тобруке

Мэр муниципалитета Тобрук объявил о нефтяном загрязнении на набережной города и призвал Национальную нефтяную корпорацию (ННК) и Министерство водных ресурсов провести расследование инцидента.

Градоначальник предостерег жителей от использования и употребления опресненной воды в связи с утечкой. По его словам, в случае отсутствия решения проблемы на регион может обрушиться экологическая и медико-санитарная катастрофа.

Начальник Департамента здоровья и безопасности ННК Халид Абу Хатва прибыл в Тобрук, чтобы выяснить обстоятельства инцидента с утечкой мазута из резервуаров электростанции.

وصول السيد خالد ابوخطوة مدير إدارة الصحة والسلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط الى مدينة طبرق وذلك للوقوف على حادثة تسرب مادة المازوتhttps://t.co/tM9BBg8PQ2 pic.twitter.com/fQE3VHUCFW — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) May 1, 2021

Происшествия

Двое молодых людей погибли в 20 километрах к востоку от Сирта при попытке демонтировать ракету.

مقتل شابين أثناء محاولة تفكيك صاروخ من مخلفات الحرب بسرت#قناة_الجماهيرية_LJBChttps://t.co/diQc24XBLL — the_sun_news_network (@samsh_mediiia) May 1, 2021

Блэкаут ввели в большинстве районов и городов Восточного региона. Причины неизвестны.

Политика

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар принял в штаб-квартире Главного командования армии в Ар-Раджме спецпредставителя ООН в Ливии Яна Кубиша.

Присутствовавший на встрече с Хафтаром заместитель главы Президентского совета Муса Куни подтвердил, что продолжает усилия по объединению государственных институтов, и, в частности, военного учреждения.

Глава Высшего государственного совета Халид Мишри в письме, адресованном председателю Палаты представителей Агиле Салеху, указал на несоответствие выводов парламента относительно суверенных позиций с тем, что было ранее согласовано на встречах в Бузнике. Он предложил в случае, если депутаты желают внести какие-либо поправки в стандарты и механизмы, провести дополнительные встречи для достижения общей позиции.

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш обсудила со своим алжирским коллегой Сабри Букадумом способы содействия совместным усилиям по продвижению мира и примирения в Ливии.

تحسبا لتولي الجزائر رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، تحادثت مع زميلتي نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، حول سبل ترقية مساعينا المشتركة للدفع بمسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق. pic.twitter.com/Ehf2wyk19b — Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) April 30, 2021

Премьер-министр переходного Правительства национального единства ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба обсудил с министрами кампанию по сносу самовольных построек в некоторых районах Триполи. Он подчеркнул необходимость соблюдения законов, касающихся строительства, и предоставления гражданам, чьи дома были снесены, достойное существование.

Дабиба посетил электростанцию Западный Триполи в сопровождении председателя совета директоров компании General Electricity Виама Абдали. Инженеры проинформировали премьера об этапах строительных работ на станции.

Общественно-политическая организация «Комитет Триполитании» призвала ливийцев придерживаться референдума по конституции. Она выступила с критикой миссии ООН (МООНПЛ), которая призывает стороны провести выборы в соответствии с дорожной картой Ливийского форума политического диалога (ЛФПД).

Правительство Германии через свое посольство в Триполи объявило о поддержке ливийской кампании вакцинации от COVID-19 на сумму 5 млн евро.