Спецназ России может получить уникальное и необычное оружие

Москва, 2 мая. НПО «Сплав» ведет разработку уникальной компактной реактивной системы залпового огня (РСЗО) для спецподразделений Вооруженных сил России.

Как сообщает РИА Новости, проект необычного оружия уже представлялся российским военным. В настоящий момент конструкторы в инициативном порядке проводят научно-исследовательские работы, в ходе которых занимаются определением тактико-технических характеристик комплекса и создают экспериментальный макет.

Новой легкой РСЗО рассчитывают оснащать армейские колесные бронеавтомобили. По задумке разработчиков, система будет использовать неуправляемые авиационные ракеты С-8 калибра 80-мм.

Как отмечают военные специалисты, Минобороны РФ еще должно определить, насколько целесообразна такая установка РСЗО, и какую роль она будет играть в современном бою. Как считают эксперты, таким оружием вполне могут быть оснащены силы спецназа, для которых баланс между огневой мощью и маневренностью имеет важное значение. Тем не менее окончательное решение о судьбе этого проекта будет принято российским военным ведомством лишь к 2022 году.

Вооружение российских спецподразделений всегда интересовало и военных других стран. Ранее сообщалось, что возможности снайперских винтовок спецназа России сильно интересуют НАТО.