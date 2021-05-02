Умер известный спортивный комментатор Леонид Генусов

Санкт-Петербург, 2 мая. Известный футбольный эксперт и комментатор Леонид Генусов скончался на 63-м году жизни, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Причина смерти в настоящий момент устанавливается. По предварительным данным, телеведущий мог уйти из жизни из-за остановки сердца. При этом жалоб на состояние здоровья с его стороны не поступало.

Генусов был автором и ведущим популярных телепрограмм, среди которых «Футбольные истории», «Свободный удар», «Зенит-XXI», «Футбол — Pro&Contra». Кроме того, с 1999 года он работал руководителем пресс-службы «Зенита», а с 2002 по 2006 год был главой международного отдела петербургского футбольного клуба.

Отец наставника «Локомотива» Марко Николича умер в результате инсульта, сообщало Федеральное агентство новостей. Представители столичного футбольного клуба выразили соболезнования семье главного тренера.